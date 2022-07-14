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الخميس، 14-07-2022 08:06 م

الجامعة الأردنيّة تُطلق نظامًا خاصًّا لدعم المشاريع البحثيّة

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الوكيل الاخباري - أطلقت عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، نظاما إلكترونيًّا خاصًّا يتيح من خلاله طلب وتقديم الدعم للمشاريع البحثية في الجامعة، ضمن خُطّة العمادة لتطوير وحوسبة جميع إجراءات البحث العلمي لتوفير الوقت والجهد في متابعة الطلبات من قبل مُتلقّي الخدمة.

وأشار رئيس الجامعة، الدكتور نذير عبيدات، أنّ الجامعة تعمل على تطوير بنيتها التحتية من خلال مشروع القاعات التدريسية الحديثة الذي بدأ تنفيذُه مؤخّرًا، ومشروع تطوير وحوسبة الخدمات الإداريّة والماليّة منها على وجه التّحديد، وكذلك مشروع تطوير البرامج، وتحديدًا برامج الدراسات العليا، مبينا أنّ الجامعة تولي هذه المشاريع جُلّ اهتمامها في خطّتها الحالية لما لها من أهمية وأثر يلامس احتياجات طلبتها والعاملين فيها.

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