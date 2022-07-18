قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، عن اعتماد ثلاث جامعات أردنية رسمية للابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة.

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وشملت هذه الجامعات وفقا لآخر تحديث على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الاثنين، جامعة العلوم والتكنولوجيا لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا، والجامعة الأردنية وجامعة البلقاء لدرجة البكالوريوس.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بموجب التحديث الجديد، 10 معايير لتحديد الجامعات المعتمدة للابتعاث الخارجي وللدراسة على النفقة الخاصة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022 - 2023.



ولم تشتمل القائمة الجديدة على أي جامعة أردنية للدراسة عن بعد.



وذكرت الوزارة أن هناك 4 معايير للجامعات من أجل الابتعاث الحكومي في مرحلة البكالوريوس تنص على أن تكون الجامعة مصنفة من أفضل الجامعات المصنفة في التايمز هاير إيديوکاشن ضمن تصنيف أفضل 800 جامعة، وإضافة الجامعات التي ضمن التصنيف يو إس نيوز لتصنيف الجامعات واختيار أفضل 250 جامعة على المستوى الوطني دون تكرار، وإضافة الجامعات بتصنيف (Quacauarelli Symonds QS) العالمي على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار، وإضافة الجامعات بتصنيف (Shanghai Ranking ARWU) على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 600 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار.



كما وضعت الوزارة 4 معايير للجامعات من أجل الدراسة على النفقة الخاصة في مرحلة البكالوريوس، تنص على أن تكون الجامعة مصنفة من أفضل الجامعات المصنفة في التايمز هاير ايديوكاشن ضمن أفضل 800 جامعة، وإضافة الجامعات التي ضمن التصنيف يو إس نيوز لتصنيف الجامعات واختيار جميع الجامعات على المستوى الوطني دون التكرار، بالإضافة إلى استخدام أفضل 50 بالمئة من التصنيف المحلي وعددها 4 قطاعات جغرافية، وإضافة الجامعات بتصنيف (QS Symonds Quacauarelli) العالمي على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 800 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة، وإضافة الجامعات بتصنيف (ARWU Ranking Shanghai) على أن يكون التصنيف من ضمن أفضل 800 جامعة في حال عدم تحقيق الشروط السابقة وعدم التكرار.



وبخصوص الدراسات العليا، حددت معايير الابتعاث الحكومي أن تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل 300 جامعة في أحد التصنيفات العالمية التايمز هاير ايديوكاشن.



ما معايير الدراسة على النفقة الخاصة، اشترطت أن تكون الجامعة مصنفة ضمن أفضل 600 جامعة في أحد التصنيفات العالمية التايمز هاير ايديوکاشن أو (Quacauarelli Symonds QS) العالمي أو (Shanghai Ranking ARMU). وضمت قائمة الجامعات المعتمدة للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، 1849 جامعة من 84 دولة من بينها 6 دول عربية، وحصدت الولايات المتحدة الأميركية نصيب الأسد بـ 815 جامعة، بينما ضمت القائمة 93 جامعة من المملكة المتحدة، و30 جامعة من الاتحاد الروسي، و41 من إسبانيا، وكذلك 41 جامعة من أستراليا، بالإضافة إلى 135 جامعة معتمدة من الصين، و58 من ألمانيا، و44 جامعة من اليابان، و57 من إيطاليا.



كما ضمت القائمة المعتمدة أيضا 155 جامعة للدراسة بنظام (عن بعد)، من بينها 46 جامعة في المملكة المتحدة، و84 جامعة بالولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذه الجامعات متاحة للدراسة على النفقة الخاصة فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وليست متاحة ضمن برنامج الابتعاث الحكومي أو برنامج البعثة الأميرية.



ونوهت الوزارة بأنه لن تتم معادلة شهادة أو مقرر من أي جامعة مدرجة أو غير مدرجة في قوائم النفقة الخاصة سواء كانت الدراسة عن بعد أو انتظام دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية.

بترا