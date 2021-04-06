الجامعة الأردنية تستحدث برنامج ماجستير العلاج الرياضي

الوكيل الاخباري -

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أعلن رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور عبدالكريم القضاة، استحداث قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية علوم التأهيل برنامج "الماجستير في العلاج الرياضي"، وذلك بالتعاون مع مبادرة قصي، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، واللجنة الأولمبية الأردنية.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفداً من اللجنة الأولمبية ومبادرة قصي حيث ناقش القضاة مع الوفد الضيف إنشاء برنامج ماجستير في تخصص العلاج الرياضي موطنه كلية علوم التأهيل في الجامعة، بعد عمل متواصل من قبل الكلية لوضع خطة هذا البرنامج بما يتناسب وأسس الاعتماد الدولي.