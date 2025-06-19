الخميس 2025-06-19 01:05 م
 

بعد سقوط مسيرة على مركبة في أبو نصير .. هل هذه الحوادث مشمولة بالتأمين؟

المركبة التي سقطت عليها المسيّرة في أبو نصير
المركبة التي سقطت عليها المسيّرة في أبو نصير
 
الخميس، 19-06-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري- في أعقاب سقوط طائرة مسيّرة على إحدى المركبات في منطقة أبو نصير بالعاصمة عمان، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين المركبات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عصام بركات، أن مثل هذه الحوادث غير مشمولة بالتغطية التأمينية المعتادة، حتى لو كانت المركبة مؤمّنة تأمينًا شاملاً.اضافة اعلان


وفي حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أكد بركات أن الحوادث التي تصيب المركبات وتكون ناجمة عن حروب أو كوارث طبيعية تُستثنى من وثائق التأمين، كونها تندرج تحت بند "الاستثناءات القياسية" في وثائق التأمين المطبقة بالأردن.

وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للمواطن استرداد قيمة الضرر في مثل هذه الحوادث، هي وجود ملحق إضافي في وثيقة التأمين، يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين شركة التأمين وصاحب المركبة، ويشمل تغطية حالات استثنائية كهذه.

ودعا بركات المواطنين إلى مراجعة وثائق التأمين الخاصة بهم، والاستفسار عن إمكانية إضافة مثل هذا النوع من التغطية الإضافية.
 
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خاص بالوكيل بعد سقوط مسيرة على مركبة في أبو نصير .. هل هذه الحوادث مشمولة بالتأمين؟

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