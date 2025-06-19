بعد سقوط مسيرة على مركبة في أبو نصير .. هل هذه الحوادث مشمولة بالتأمين؟

وفي حديث لـ"الوكيل الإخباري"، أكد بركات أن الحوادث التي تصيب المركبات وتكون ناجمة عن حروب أو كوارث طبيعية تُستثنى من وثائق التأمين، كونها تندرج تحت بند "الاستثناءات القياسية" في وثائق التأمين المطبقة بالأردن.
وأشار إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للمواطن استرداد قيمة الضرر في مثل هذه الحوادث، هي وجود ملحق إضافي في وثيقة التأمين، يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين شركة التأمين وصاحب المركبة، ويشمل تغطية حالات استثنائية كهذه.
ودعا بركات المواطنين إلى مراجعة وثائق التأمين الخاصة بهم، والاستفسار عن إمكانية إضافة مثل هذا النوع من التغطية الإضافية.
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