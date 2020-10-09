الجامعة الاردنية تنشر اسماء الطلبة المرشحين للقبول لبرنامج الموازي - رابط

الوكيل الاخباري - نشرت الجامعة الاردنية مساء امس أسماء الطلبة المرشحين للقبول ضمن مقاعد البرنامج الموازي للعام 2021/2020 الدفعة الرابعة والطلبة الفلسطينيين الدفعة الأولى .

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واعلن المسجل العام في الجامعة للطلبة المرشحين للقبول في كليات الجامعة في البرنامج الموازي الدفعة الرابعة والطلبة الفلسطينيين الدفعة الأولى بأن إستكمال إجراءات القبول ستكون إلكترونية بالكامل ولا حاجة لمراجعة الجامعة وسيتم إرسال رسالة نصية لكل طالب تم ترشيحه للقبول بالموعد المحدد للدخول الى نظام القبول الذاتي وتسديد الرسوم علما بأن آخر موعد للتسجيل ودفع الرسوم يوم الإثنين 2020/10/12 الساعة 2 ظهراً وبخلاف ذلك سيعتبر الطالب مستنكفاً ويفقد حقه في المقعد.

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