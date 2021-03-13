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السبت، 13-03-2021 08:54 ص

اختراق خصوصية الضحايا

الجرائم الإلكترونية تحذر من الشعوذة

انت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية السبت، من الاحتيال بأسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أنه خرق للخصوصية وضياع للاموال.

وقالت الوحدة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" لصفحة وحدة الجرائم الإلكترونية،  إنها تعاملت مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام اسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين ، حيث ان الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الاساليب المضللة قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على اموالهم بالايهام والخديعة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الاساليب التي تعرض حياتهم واموالهم للضياع والخطر وتدعو الى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الاساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع.

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