الجغبير: الفوسفات شركة وطنية ذات حضور اقتصادي كبير

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية لها دور وطني مميز، وهي رافعة اقتصادية ممكنة، ومساهم فاعل في الناتج الإجمالي، ومعززة لقدرة الصادرات.

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واكد الجغبير خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات ورئيسها التنفيذي عبد الوهاب الرواد وعضو مجلس الإدارة مانيش غوبتا، ان الشركة لها ميزة نسبية اقتصادية مهمة على صعيد الإنتاج وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية.



وبين خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وأعضاء من إدارتي غرفتي صناعة الأردن وعمّان احمد البس وتميم القصراوي، أهمية تضافر الجهود لدعم شركات الوطن الكبرى، مشيدا بانتقال الشركة الجوهري نحو تحقيق نتائج ماليّة مميزة.



بدوره، اكد الدكتور الذنيبات أهمية الشراكة مع غرف الصناعة باعتبارها صوت القطاع الصناعي والمدافعة عن حقوقه وداعمة لإنجازاته.



واكد ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية تسير على الطريق الاستثماري الصحيح والإيجابي ضمن معادلات العرض والطلب والمنافسة السعرية والكلف القائمة والأسواق التصديرية.



وشدد على ان الشركة تعتمد الشفافية العالية والمصداقية في أعمالها وفق التشريعات المعمول بها، مشيراً إلى أن بيانات الشركة ومعلوماتها الماليّة منشورة ومفصح عنها لدى الجهات المعنية ومتاحة لاطلاع الجميع.