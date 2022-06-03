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الجمعة، 03-06-2022 07:28 م

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة - صور

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الوكيل الإخباري -  شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الواجب الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد المخيبة التحتا في محافظة إربد، والذي استشهد يوم الأربعاء الماضي إثر تعرض إحدى دوريات قوة الانتشار لهجوم مسلح أثناء تنفيذ الواجب في جمهورية مالي، ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن عبدالله شديفات.اضافة اعلان


وجرت للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة بلدة المخيبة التحتا، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.





 




 

 


 

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