الحاج توفيق: استطلاع رأي لتحديد ساعة إغلاق المحال التجارية في عمّان بين الثامنة أو العاشرة مساءً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الغرفة تتجه إلى إجراء استطلاع رأي إلكتروني للتجار حول مقترح تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في حال توافق القطاعات .

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وأضاف الحاج توفيق اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن استطلاع الرأي سيُجرى للتجار المنتسبين للغرفة لتحديد اقتراحاتهم حول موعد اغلاق المحال التجارية : الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة مساءً، وحول شمول "المولات التجارية" بساعات الإغلاق أم لا، إضافة إلى البحث في مقترحات أوقات الإغلاق أيام الجُمع .



وأشار أن الغرفة ستجتمع اليوم الاثنين مع ممثلين عن 6 قطاعات وغداً مع 8 قطاعات لبحث التوافق حول مقترح تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية.



ونوه أن قطاع المواد الغذائية والصيدليات والتجزئة والمطاعم والكافيهات مستثنى من تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية.



وأكد أنه في حال تم اعتماد التوجه بعد انتهاء الاستطلاع ستعمل الغرفة على رفع توصياتها لوزارة الصناعة والتجارة .

