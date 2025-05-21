إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر "الإعلان المفتوح"

وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موضوع الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمملكة.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع على دوره في رؤية التحديث الاقتصادي.
وتبحث لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، البرامج والفعاليات المتعلقة باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79.
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