إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر "الإعلان المفتوح"

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع التعيين في القطاع العام من خلال الإعلان المفتوح، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية.

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وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موضوع الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمملكة.



لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع على دوره في رؤية التحديث الاقتصادي.