الأربعاء 2025-05-21 10:33 ص
 

إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر "الإعلان المفتوح"

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أرشيفية
 
الأربعاء، 21-05-2025 08:14 ص

الوكيل الإخباري- تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع التعيين في القطاع العام من خلال الإعلان المفتوح، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية.

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وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موضوع الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمملكة.


لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع على دوره في رؤية التحديث الاقتصادي.


وتبحث لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، البرامج والفعاليات المتعلقة باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79.

 
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