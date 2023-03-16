الحاج توفيق يعلق بشأن تأجيل أقساط القروض

الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق بشأن تأجيل أقساط البنوك إن الجهة الوحيدة التي خاطبت رسميا جمعية البنوك والبنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة هي غرفة تجارة الاردن .

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وأضاف عبر صفحته على فيسبوك أن قرار التأجيل هو قرار البنوك وهي قطاع خاص ويمتلكها مساهمون أردنيون وعرب واجانب وربما أكثر من نصف مالكوا البنوك الاردنية مساهمين ليسوا أردنيين .



وتابع"من حق البنوك أن تعتذر عن طلبنا وطلب كثير من الجهات ولا نستطيع إجبارها فلقد قامت بالتأجيل 9 مرات من قبل وتشكر على ذلك ، ولكن ما لفت انتباهي هذه المرة كمية الخبراء الذين تصدروا مشهد الدفاع المستميت عن البنوك ومارسوا البكاء على المواطن الغلبان وهاجموا كل من طالب بالتأجيل وبالطبع الامر لا يعنيهم لأن أمورهم المالية طيبة وهناك مصالح وهناك تواصل مع بعض قيادات البنوك وهناك عقود استشارات ومنافع سابقة وحالية ولاحقة ".







