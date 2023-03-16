الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

السوق المركزي.. ارتفاع أسعار أصناف من الخضار اليوم

مدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

للحد من ضياعهم.. أساور لأطفال المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحاج توفيق يعلق بشأن تأجيل أقساط القروض

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر في نيوزيلندا

التربية تنعى المعلم بسام العتوم

الخميس، 16-03-2023 06:40 ص

الحاج توفيق يعلق بشأن تأجيل أقساط القروض

و


الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق بشأن تأجيل أقساط البنوك إن الجهة الوحيدة التي خاطبت رسميا جمعية البنوك والبنك المركزي ووزير الصناعة والتجارة هي غرفة تجارة الاردن .

اضافة اعلان


وأضاف عبر صفحته على فيسبوك أن قرار التأجيل هو قرار البنوك وهي قطاع خاص ويمتلكها مساهمون أردنيون وعرب واجانب وربما أكثر من نصف مالكوا البنوك الاردنية مساهمين ليسوا أردنيين .


وتابع"من حق البنوك أن تعتذر عن طلبنا وطلب كثير من الجهات ولا نستطيع إجبارها فلقد قامت بالتأجيل 9 مرات من قبل وتشكر على ذلك ، ولكن ما لفت انتباهي هذه المرة كمية الخبراء الذين تصدروا مشهد الدفاع المستميت عن البنوك ومارسوا البكاء على المواطن الغلبان وهاجموا كل من طالب بالتأجيل وبالطبع الامر لا يعنيهم لأن أمورهم المالية طيبة وهناك مصالح وهناك تواصل مع بعض قيادات البنوك وهناك عقود استشارات ومنافع سابقة وحالية ولاحقة ".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

أمين عمان يشارك بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة في لبنان

0L5A5742

السوق المركزي.. ارتفاع أسعار أصناف من الخضار اليوم

وظائف

مدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

عامل نظافة 5

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

ة

التربية تنعى المعلم بسام العتوم

الدفاع المدني 2

شاهد : تدهور واشتعال مركبة في شارع الاردن - فيديو

أخبار متعلقة
3202314152723628950716

المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان

320231495739530444313

المركزي يُحذر من محاولات خداع مالية على مواقع التواصل - صور

البنك المركزي (3)

المركزي يطرح الإصدار 11 من شهادات الإيداع الأسبوعية بقيمة 700 مليون دينار

البنك المركزي (11)

تعميم جديد من البنك المركزي للبنوك العاملة في الأردن - كتاب

عرباية

تجارة الأردن: عروض على نحو 60% من المواد الأساسية قبيل رمضان

320231215710500833167

جلسة حوارية تناقش خطط ومشاريع العقبة الخاصة