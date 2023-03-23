الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي

الوكيل الإخباري-

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أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة "زكاتكم حياتي"، بهدف تشجيع الأفراد على تقديم زكاة أموالهم لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الخميس، جرى إطلاق الحملة محليا وإقليميا في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عبر نشر الإعلان الذي يحمل وجه الطفل خالد البالغ من العمر 7 سنوات، والذي يتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان.وأشادت المديرة العامة للمؤسسة نسرين قطامش، في البيان، بدور أهل الخير الذين قدموا تبرعاتهم عبر السنين ووقوفهم إلى جانب المرضى.يذكر أن هناك 81 مريضا شهريا على قوائم انتظار صناديق الخير والزكاة بانتظار الدعم ليتمكنوا من البدء بعلاجهم، ويمكن للداعمين تقديم زكاة أموالهم من خلال عدة طرق منها التبرع الإلكتروني، أو الاتصال على: 0798777222.وأنشئت صناديق الخير والزكاة في مؤسسة الحسين للسرطان بهدف جمع التبرعات لمساندة مرضى السرطان الأطفال والكبار غير المقتدرين، بصرف النظر عن العمر والجنس والجنسية ممن لا يملكون القدرة المادية على تكاليف العلاج الباهظة.وتلقت المؤسسة فتوى رسمية من مجلس الإفتاء الأردني (رقم 2006/2 بتاريخ 22/3/2006)، تؤهل المؤسسة لتلقي زكاة الأموال لمعالجة مرضى السرطان غير المقتدرين.