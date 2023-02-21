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الثلاثاء، 21-02-2023 10:49 م

إطلاق حملة تحدي السرطان في السلط والكورة

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الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، حملة تحدي السرطان، ضمن حملة "الأردن يتحدى السرطان" بمدينة السلط.

وفي السياق، نظم مركز شباب وشابات كفر الماء التابع إلى لواء الكورة غربي اربد، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، جلسة توعوية حول سبل الوقاية من مرض السرطان.

وتأتي الجلسة ضمن حملة "الأردن يتحدى السرطان" التي أطلقها مركز الحسين بداية الشهر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

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