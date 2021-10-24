الحطاب مبعوثا للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأردن

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تعيين المحامي حسن الحطاب مبعوثا للجنة في المملكة الأردنية الهاشمية .



ويذكر ان المحامي الحطاب هو مستشار تمثيل الضحايا أو المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية ICC ، وخريج الاكاديمية الإنسانية-جامعة هارفارد وقد تلقى برقيات شكر من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعدة منظمات دولية لجهوده في حقوق الانسان ولنشاطاته المتعدده ومشاركاته في الحملات الدولية لدعم حقوق الإنسان في العالم.

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