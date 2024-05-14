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الثلاثاء، 14-05-2024 12:15 م

الحكومة: ارتفاع عدد منتسبي الأحزاب إلى 86 ألف شخص

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن عدد منتسبي الأحزاب يتزايد بشكل ملحوظ، وبلغ حاليا 86 ألف شخص ينتسبون لـ38 حزبا سياسيا.

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وقال الخريشة، إن الوزارة نظمت برنامجا توعويا وتثقيفيا يهدف للوصول إلى جميع المحافظات والألوية للتركيز على حث المواطنين على الإقبال على التصويت في الانتخابات النيابية، باعتبارها مفصلا سياسيا مهما يؤسس لمرحلة سياسية مبنية على شكل جديد لمجلس النواب المنتخب على الكتل البرلمانية البرامجية الحزبية.


وأشار إلى أن الوزارة ستجوب مدن وبلدات الأردن لشرح وتوضيح قوانين التحديث السياسي وميزاتها الإيجابية خاصة ما تعلق بالمرأة والشباب وإعطاء الأحزاب فرصة لحجز 30% من مقاعد مجلس النواب المقبل على أقل تقدير.


وبيّن الخريشة أن انخراط وزراء ومسؤولين سابقين بقيادة الأحزاب هو أمر إيجابي يؤشر على إعطاء رسائل طمأنينة للشباب الأردني بضرورة الانتساب للأحزاب، مشيرا إلى أن الشباب الأردني قادر على تأسيس أحزاب جديدة وفق برامج يعتمدونها وتعبر عن طموحهم.


وطالب أن يتفاعل الشباب إيجابيا مع قوانين التحديث السياسي، وأن يكونوا فاعلين في المشهد السياسي والحزبي المقبل، وأن يكون لهم تأثير فاعل في بنية الأحزاب ويؤثروا في التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة.


ودعا إلى احترام خيار الناخب، وأن ينتبه الناخب إلى البرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب، وأن يتم التفاعل مع الأحزاب وفق برامجها والقناعة بها.

 

 




 

 


 

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