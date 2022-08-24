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الأربعاء، 24-08-2022 09:02 م

الحكومة : الأردن في نهاية موجة كورونا

كورونا 5


 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي، إن 30 بالمئة من الفئة العمرية (60 عاما فما فوق)، لم تحصل على أيّة جرعة من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف البلبيسي، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح يفترض أن يتوجهوا إلى مراكز المطاعيم لأخذ الجرعة الثالثة، لافتا إلى أن من حصل على الجرعة الثالثة عليه أيضا أخذ الرابعة.

ونوه إلى أن معظم المطاعيم لها صلاحية لذا تنتهي في نهاية العام الجاري مع التأكيد على وجود مطاعيم أخرى تنتهي صلاحيتها في نهاية عام 2023.

وأشار إلى استعداد وزارة الصحة لشراء أيّ نوع من المطاعيم إذا دعت الحاجة مع الاهتمام الكبير بتطور المطاعيم.

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