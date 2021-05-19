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الأربعاء، 19-05-2021 09:48 م

الحكومة : الوضع الحالي لا يتحمل إعادة الإغلاقات

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن الوضع الحالي لا يتحمل إعادة الإغلاقات، ويجب الحذر عند إعادة الفتح.
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وتحدث البلبيسي عن تطعيم 52739 شخص الأربعاء باللقاح الواقي من الفيروس، و58 ألف الثلاثاء، و64 ألف الاثنين.

وعبر البلبيسي عن أمله في الوصول إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو وبداية شهر تموز/يوليو، لكنه قال إن الأمر يتطلب أن يكون عدد المسجلين على المنصة أكثر من 3 ملايين.

وتحدث البلبيسي عن تطعيم 52739 شخص الأربعاء باللقاح الواقي من الفيروس، و58 ألف الثلاثاء، و64 ألف الاثنين.

وعبر البلبيسي عن أمله في الوصول إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو وبداية شهر تموز/يوليو، لكنه قال إن الأمر يتطلب أن يكون عدد المسجلين على المنصة أكثر من 3 ملايين.

 




 

 


 

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