الحكومة : الوضع الحالي لا يتحمل إعادة الإغلاقات

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن الوضع الحالي لا يتحمل إعادة الإغلاقات، ويجب الحذر عند إعادة الفتح.وتحدث البلبيسي عن تطعيم 52739 شخص الأربعاء باللقاح الواقي من الفيروس، و58 ألف الثلاثاء، و64 ألف الاثنين.وعبر البلبيسي عن أمله في الوصول إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو وبداية شهر تموز/يوليو، لكنه قال إن الأمر يتطلب أن يكون عدد المسجلين على المنصة أكثر من 3 ملايين.وتحدث البلبيسي عن تطعيم 52739 شخص الأربعاء باللقاح الواقي من الفيروس، و58 ألف الثلاثاء، و64 ألف الاثنين.وعبر البلبيسي عن أمله في الوصول إلى 3 ملايين جرعة في نهاية شهر حزيران/يونيو وبداية شهر تموز/يوليو، لكنه قال إن الأمر يتطلب أن يكون عدد المسجلين على المنصة أكثر من 3 ملايين.