الحكومة تبرر زيادة قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - بررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهر الحالي، موضحة أنها نتيجة زيادة الاستهلاك بسبب الظروف الجوية الراهنة.

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وقالت الهيئة، إن التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبّق اعتباراً من مطلع نيسان المقبل، مشيرة الى أن العمل ما زال جارٍ بالتعرفة الكهربائية المعمول بها منذ سنوات.

وأكدت الهيئة على أنها تتابع التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة، ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء.