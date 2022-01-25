الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 10:16 ص

الحكومة تبرر زيادة قيمة فواتير الكهرباء على المواطنين الشهر الحالي

12022211959825332280


الوكيل الإخباري - بررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الثلاثاء، سبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الشهر الحالي، موضحة أنها نتيجة زيادة الاستهلاك بسبب الظروف الجوية الراهنة.

اضافة اعلان

 

وقالت الهيئة، إن التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبّق اعتباراً من مطلع نيسان المقبل، مشيرة الى أن العمل ما زال جارٍ بالتعرفة الكهربائية المعمول بها منذ سنوات.

 

وأكدت الهيئة على أنها تتابع التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة، ويتم التحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
6034b9ab3fbd8

وزير الطاقة: فلس الريف باقي في التعرفة الكهربائية الجديدة

كهرباء

هام لمن يمتلك أكثر من عداد كهرباء بشأن الدعم على الفاتورة

0L5A8806

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

pW7ncCkZ1TSTbDvu8xsUV7a3KW78bM3B9PhvdR3P

للأردنيين فقط: منصة خاصة للحصول على دعم فواتير الكهرباء - تفاصيل

Electricity-bills-Al-Ghad

قريباً ... خصم ثابت على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي - تفاصيل

فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة