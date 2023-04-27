الحكومة تحاول استعادة علامة توثيق لحساباتها على تويتر

الوكيل الإخباري - تتواصل الحكومة مع شركة تويتر وذلك لاستعادة علامة التوثيق على حسابات تابعة لها بحسب ما ذكرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذلك بعدما سحبت تويتر هذه الشارة الشهيرة عن كل حساب لم يدفع صاحبه مقابلها.

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وأكدت الوزارة، اليوم الخميس، أن تويتر أزالت عن الجميع سواء أفراد أو مؤسسات علامة التوثيق، مشيرة إلى تواصل مع تويتر لاستعادتها، حيث سيتحول لون علامة التوثيق من زرقاء إلى رمادية لأنها منصات حكومية.



وأوضحت ان العمل جارٍ للتواصل مع شركة تويتر لجعل الحسابات باللون الرمادي الدال على أنها حكومية، مبينة أنه لا يوجد دفع أو أمور مالية مترتبة على الحسابات الحكومية.



