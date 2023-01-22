الحكومة تحسم الجدل حول حظر تيك توك بصورة نهائية في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة،في رده على سؤال نيابي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي قرارات صدرت بشأن حظر التيك توك كليا في الأردن.



وفي وقت سابق قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الرائد عبد الهادي الطاهات، إن منصة (تيك توك) لن تعود إلى عملها في الأردن إلا بالتزامها بالمعايير والقوانين الأردنية.



وأضاف الطاهات أن إيقاف المنصة جاء اثر تجاوزات قانونية وإساءة استخدام ونشر منشورات تحض على الكراهية وأعمال العنف والتخريب.

اضافة اعلان