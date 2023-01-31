الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 31-01-2023 04:15 م

الحكومة ترفع اسعار البنزين

المحروقات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكدت لجنة تسعير المشتقات البترولية اليوم الثلاثاء انه قد تبين عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية ارتفاع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار45 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار  45 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر شباط 945 فلس/لتر بدلاً من 900فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1185فلس/لتر بدلا من 1140 فلس/لتر.

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