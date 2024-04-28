فيديو- 5 قتلى وأكثر من 30 جريح بإعصار عنيف ضرب الصين

الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 33 آخرون جراء إعصار عنيف ضرب قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ظهر أمس السبت .

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وضرب الإعصار بلدة تشونغلوتان في منطقة باييون بالمدينة، بينما سجلت محطة الأرصاد الجوية في قرية ليانغتيان، على بعد حوالي 2.8 كيلومتر من نقطة حدوث الإعصار، سرعة رياح قصوى بلغت 20.6 متر في الثانية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد في بيان، أن حبات برد يبلغ قطرها أكثر من 5 سنتيمترات سقطت في منطقة مدينة قوانغتشو. وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتساقط حبات البرد والأمطار الغزيرة، إضافة إلى مشاهد مرعبة من الإعصار الذي اجتاح المنطقة.

وخلص تحقيق أولي أجراه مكتب الأرصاد الجوية بالمقاطعة، إلى أن شدة الإعصار بلغت المستوى الثالث، أي أقل بمستويين من أعلى مستوى شدة وهو 5، وأنه تحرك لمسافة تقريبية تبلغ كيلومترا واحدا.

وتم إرسال رجال الإنقاذ من إدارة الطوارئ بالمدينة والطقس والحرائق ومحطات المياه والصحة إلى الموقع على الفور. وحتى الساعة العاشرة من مساء أمس، اكتملت أعمال البحث والإنقاذ في الموقع بشكل أساسي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وقالت السلطات إن 141 مبنى لمصانع تضررت، فيما لم تنهار أي منازل سكنية.

