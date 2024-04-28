سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

الوكيل الإخباري- ضربت سلسلة من الزلازل أمس السبت 3 دول حول العالم تراوحت قوتها من 6 إلى 10 درجات.

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وبالتفاصيل، وقعت الهزات في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، بدأت بـ10 هزات في تايوان خلال الساعات الأولى من الصباح، بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.



وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر بونين في اليابان، حيث كان على عمق 503.2 كيلومتر.



وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي إم كي جي".



ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة، وتم إخلاء المباني.



وذكرت "بي إم كي جي" أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول أمواج مد عالية "تسونامي"، فيما أشار المعهد الأمريكي إلى أن الزلزال وقع على عمق 68.3 كيلومترا.



RT





