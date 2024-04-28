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في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي .. 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

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الأحد، 28-04-2024 09:20 ص

في اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي .. 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 400 مستوطن ومتطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح في سادس أيام عيد الفصح اليهودي.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

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