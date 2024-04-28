الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن

الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير

670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد

كناكرية: موجودات استثمار الضمان تخطت 15 مليار دينار العام الحالي

"من رحم المعاناة يولد الإبداع" .. فنان غزي يصنع الدمى للأطفال من علب الصفيح

بينهم فتاة وطفلان .. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال 24 ساعة

البنك المركزي: أفضل وقت للادخار هو الآن

خليل الحاج توفيق رئيسا لنقابة تجار المواد الغذائية لدورة جديدة

الأرصاد: عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها في المملكة الأربعاء

البنك المركزي المصري يعلن عن طرح أذون خزانة بالدولار بقيمة 980 مليون دولار

الأحد، 28-04-2024 09:54 ص

المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

1000464880


الوكيل الإخباري - تواصل أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه - وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام تمكنت من خلالها ضبط 3اعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمناطق الشونة الجنوبية.

اضافة اعلان

 

وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط لسحب المياه بطريقة مخالفة وتزويد مزارع وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة. 


حيث تم فصل الاعتداءات على الخطوط، على خطوط المياه الرئيسية وهي عبارة عن خط 4 انش وخط 3 انش وخطين 2 انش واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

وأكدت الوزارة ان الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق ، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اا

الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير

420242513322207718539

670 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي في اربد

7af89d01-2017-432a-862e-6c78675cd3d0

كناكرية: موجودات استثمار الضمان تخطت 15 مليار دينار العام الحالي

البنك المركزي (7)

البنك المركزي: أفضل وقت للادخار هو الآن

1714291111054

خليل الحاج توفيق رئيسا لنقابة تجار المواد الغذائية لدورة جديدة

0L5A0349

مندوبا عن الملك الخصاونة يشارك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

أخبار متعلقة
323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

WhatsApp Image 2024-04-27 at 12.18.21 PM (1)

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

1713267154153

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في دير علا

WhatsApp Image 2024-04-03 at 11.54.09 AM

المياه والزراعة توقعان اتفاقية للحصاد المائي لإقامة عدد من الحفائر والسدود

1711885785679

مذكرة تفاهم لتعزيز إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المياه