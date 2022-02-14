الحكومة تروج للانتخابات في مؤتمر صحفي الثلاثاء

الوكيل الإخباري - يعقد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان مؤتمراً صحفياً الساعة (12) ظهر يوم غدٍ الثلاثاء (15/2/2022) في المركز الثقافي الملكي؛ لاستعراض خطة وزارة الإدارة المحلية للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار.

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وسيتحدث كريشان في العديد من المحاور المُتعلّقة بتحفيز الناخبين وفي مقدمتهم قطاعي المرأة والشباب للمشاركة في الانتخابات؛ وذلك بهدف المساهمة في فرز مجالس محافظات ومجالس بلدية تكون ممثلة للمجتمعات المحلية في المحافظات ومناطق البلديات، وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في التنمية الشاملة.



ويُسلّط كريشان الضوء، خلال المؤتمر الصحفي، على اللقاءات الحوارية التي ستعقدها الوزارة لاحقاً مع العديد من القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بغية فتح آفاق التعاون المُستقبلي مع الوزارة في مختلف مجالات وميادين الإدارة المحلية، وتطوير وتوسيع آليات العمل البلدي التنموي والخدماتي.