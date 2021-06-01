الحكومة تطلق منصة جديدة



الوكيل الاخباري -

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أطلقت مؤسسة التدريب المهني منصةً تدريبيةً "ضابط وقاية صحية"، للتسجيل من أجل التدريب في ظل الإجراءات الواجب اتباعها من أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لإعادة فتح منشآتهم وبموجب بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية.واوضحت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، أن التدريب لموظف الصحة والسلامة المهنية سيكون الكترونيا، ولفترة 15 ساعة تدريب للقطاعات التي تم فتحها اعتبارًا من اليوم.واشارت الى ان رابط التسجيل متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة www.vtc.gov.jo، أو من خلال صفحتها على فيسبوك https://www.facebook.com/vtcjordan/ .