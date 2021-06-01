الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

بلاغ ينظم استفادة منشآت سياحية من برنامج استدامة

تحذيرات من عودة إجراءات كورونا المشددة في حالة واحدة بمصر

مدير الأحوال لـ الوكيل : لا هوية جديدة لمتلقي لقاح كورونا - صورة

الحكومة تقرر حجر القادمين من الهند ونيبال لمدة 14 يوما

كيف يتحايل المستثمرون على حظر الصين للعملات المشفرة

الحكومة تعلن القطاعات الأكثر تضررا لشهر أيار

السّماح لمتلقي مطعوم كورونا التجول خلال الحظر بالمملكة

إقبال على مراكز اللياقة البدنية اليوم -صور

المفرق: 37 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بالأسعار

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

الثلاثاء، 01-06-2021 12:32 م

الحكومة تطلق منصة جديدة

1 (18)



الوكيل الاخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني منصةً تدريبيةً "ضابط وقاية صحية"، للتسجيل من أجل التدريب في ظل الإجراءات الواجب اتباعها من أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لإعادة فتح منشآتهم وبموجب بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية.
اضافة اعلان

واوضحت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، أن التدريب لموظف الصحة والسلامة المهنية سيكون الكترونيا، ولفترة 15 ساعة تدريب للقطاعات التي تم فتحها اعتبارًا من اليوم.

واشارت الى ان رابط التسجيل متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة www.vtc.gov.jo، أو من خلال صفحتها على فيسبوك https://www.facebook.com/vtcjordan/ .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (71)

بلاغ ينظم استفادة منشآت سياحية من برنامج استدامة

هوة

مدير الأحوال لـ الوكيل : لا هوية جديدة لمتلقي لقاح كورونا - صورة

5202126234933723069598

الحكومة تقرر حجر القادمين من الهند ونيبال لمدة 14 يوما

رئاسة

الحكومة تعلن القطاعات الأكثر تضررا لشهر أيار

fa6c858a-9e93-4acc-ae2a-060c3bea5216

السّماح لمتلقي مطعوم كورونا التجول خلال الحظر بالمملكة

جيم 1

إقبال على مراكز اللياقة البدنية اليوم -صور