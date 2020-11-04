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الأربعاء، 04-11-2020 12:18 م

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توفر شاغر أمين عام لوزارة البيئة.

وقالت الرئاسة، إن متطلبات الوظيفة تشمل حماية البيئة وتحسين عناصرها في المملكة والحفاظ على عناصر البيئة والتنوع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير استراتيجيات وتشريعات بيئية وإصدار الرخص والموافقات البيئية للأنشطة التنموية وضمان التزامها بالتشريعات والاشتراطات البيئية.

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وطلبت الرئاسة ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية.


 




 

 


 

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