الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 25-01-2022 04:24 م

الحكومة تقلص ساعات دوام الاربعاء وتقرر تعطيل المؤسسات والوزارات الخميس

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها؛ أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من كانون الثَّاني، في تمام السَّاعة 12  ظهراً.

وتحسُّباً لأيِّ طارئ بسبب الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة، قرَّر رئيس الوزراء تعليق دوام جميع المؤسَّسات ليوم بعد غدٍ الخميس، الموافق للسابع والعشرين من كانون الثَّاني، باستثناء المؤسَّسات التي تتطلَّب طبيعة عملها غير ذلك.

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