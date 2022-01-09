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الأحد، 09-01-2022 01:22 م

تعاقدات بـ 4 ملايين دينار لاحضار ادوية وعلاجات لمرضى كورونا

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة،ان لدى الحكومة تعاقدات جديدة بقيمة 4 ملايين دينار لاحضار أدوية وعلاجات لمرضى كورونا.

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وأشار الخصاونة خلال مؤتمر صحفي، حضره "الوكيل الاخباري" إلى أن العمل الآن جار نحو توسيع المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية لكي يتمكن من العمل على الأهداف المطلوبة. 

 

وبين أن الحكومة تمكنت من تطوير القطاع الصحي بنسبة 300%، عبر إنشاء مستشفيات وزيادة عدد الاسرة الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.


واضاف أنه تم تعيين أطباء وممرضين، الى جانب توفير المطاعيم ، مؤكداً على أن عدد من تلقى جرعتين يتجاوز 4 ملايين مواطن.


وأوضح الخصاونة أن المطعوم هو السبيل الأفضل والطريقة الانجح لمنع العودة الى الاغلاقات أو ارتفاع نسبة الإشغال في المستشفيات بسبب وباء كورونا.

 

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