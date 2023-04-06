الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 02:13 م

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

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الوكيل الإخباري - دعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة للاطلاع على الوثائق الخاصة بدعوة استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق وارسال الاستفسارات والاستيضاحات على العناوين الواردة في دعوة العطاء.

وقد تم نشر الوثائق على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصناعة والمعادن العراقية والشركة العراقية الأردنية للصناعة.

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وكانت الشركة قد طرحت إعلان دعوة استقطاب مطور للمشروع الأحد الماضي وفق البرنامج الزمني الخاص بالمدينة.

للاطلاع على الوثائق انقر هنا 


 




 

 


 

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