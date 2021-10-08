الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 05:48 م

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مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي انه بعد شهر من عودة الطلبة إلى الدراسة بشكل وجاهي أن نسب الإصابة في المدارس بين الفئة العمرية 10 -17 سنة أقل من 0.5%.

وأشار إلى إجراء 47 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا بشكل عشوائي في المدارس خلال شهر، وكشفت تلك الفحوص عن إصابة 253 طالبا و42 معلما وإداريين اثنين.

ووصلت نسب التطعيم بين المعلمين إلى أكثر من 94%، وفق البلبيسي.

بدوره أكد مدير التعليم العام الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد جميل المساعفة أن التعليم الوجاهي لطلبة المدارس في الاردن مستمر وثابت.

وقال المساعفة في إدراج له عبر فيسبوك، "بمشيئة الله تعالى التعليم الوجاهي مستمر وثابت كثبات جبال رم".

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