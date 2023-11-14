الحكومة: توقيف أشخاص خططوا للمرابطة داخل مسجد في الأغوار

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إنه تم خلال الأيام الماضية، توقيف عدد محدود من الأشخاص، بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار.

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ولفت مبيضين في تصريحات للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر غير مقبول نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنياً، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.



وبين في هذا الإطار: "نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم".



وأضاف:" علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية".



وأعاد المبيضين التأكيد على أن الحكومة حذرت مرارا وتكرارا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار، والتي تطبق فيها قواعد الاشتباك.





ولفت إلى أن نحو 25 شخصاً جرى توقيفهم منذ بداية الوقفات التضامنية، بسبب الاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، "ولا علاقة لهم بالمسيرات".