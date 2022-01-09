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الأحد، 09-01-2022 09:44 م

الحكومة ستُعيد النظر بـ"تعرفة أجور النقل" - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - وعد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة بنشر كل قرارات مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري للاطلاع عليها من المشغلين والمواطنين وتقديم الاقتراحات عليها، وإعادة النظر بالمعادلة المعتمدة “تعرفة أجور النقل”

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وأضاف الحباشنة، أنه سيجري تفعيل صندوق دعم الركاب قريبا ليسهم في حل المشاكل التي تواجه القطاع.


وقال أنه سيجري مخاطبة الجهات المختصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم التأمين الالزامي، الأمر الذي يشكل حافزا لسائق الحافلات التي لم يسجل بحقها أي حادث مروري.


وأشار إلى أنه سيجري أيضا دراسة تمديد العمر التشغيلي لوسائط النقل لخمس سنوات، نظرا للظروف التي يمر بها القطاع، وللتخفيف على المواطنين والمشغلين جراء جائحة كورونا.


 




 

 


 

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