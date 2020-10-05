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الإثنين، 05-10-2020 01:21 م

الحكومة: كل أردني فقد عمله بهذا القطاع سيُتم إعادته

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة على منصة “حماية” على موقعها الإلكتروني باسم “تم الاستغناء عن خدماتي من مصنع ألبسة في المناطق التنموية والفروع الإنتاجية”.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا التوجه جاء بقرار من وزير العمل نضال البطاينة على ضوء الاجتماع الذي جمع كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل وجمعية مصدري الألبسة والمحيكات وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.


وأشار الزيود إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مصدري ومنتجي الألبسة على أن تشرف على توزيع جميع العمالة الأردنية التي تم الاستغناء عنها على المصانع لتأمين فرص عمل لهم كلٌ حسب وظيفته الأخيرة ومكان سكنه.


ودعا الزيود كل عامل/عاملة من الجنسية الأردنية تم الاستغناء عنه أو فصله أو ترك عمله بسبب إغلاق المصنع التسجيل على المنصة لتسجيل أسمه وجميع المعلومات المطلوبة ليتسنى للوزارة التعاون مع جمعية مصدري الألبسة والمحيكات لتأمين فرصة عمل له في نفس القطاع وبنفس مهنته السابقة مع مراعاة مكان سكنه.


 




 

 


 

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