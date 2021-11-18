الحكومة: لا إغلاقات بل تشديد في تطبيق الإجراءات

الوكيل الاخباري–

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، أن الأردن يدخل مرحلة جديدة في مسيرته مع مطلع المئوية الثانية، متمثلة بانتقال سياسي يبدأ حالياً على النواحي التشريعية.وقال خلال مداخلته على "راديو هلا"، إذاعة القوات المسلحة الأردنية إن الحكومة استلمت من لجنة تحديث المنظومة السياسية 3 تشريعات أساسية تشمل تعديلات دستورية وقوانين للأحزاب والإنتخابات، حيث تم إحالتها إلى السلطة التشريعية في مجلس النواب، لذلك فإن “هذه مرحلة سياسية جديدة قوامها الأساسي الأحزاب وتداول السلطة فيما بينها في السلطة التشريعية وأثر ذلك المباشر على السلطة التنفيذية”.وأضاف أن جلالة الملك لفت إلى أن مخرجات لجنة التحديث لم تقف عند هذا الحد، حيث وضعت تعديلات في الدستور تهتم بشكل أساسي بدور المراة والشباب وذوي الإعاقة، وهذه نصوص جديدة تدخل الدستور تُرجمت أيضا ضمن مشاريع القوانين، لذلك فإن عملية المشاركة في صنع القرار يجب أن تكون على مستوى وطني كامل وعبر تنظيمات حزبية.وأوضح أنه لا يمكن بناء بيئة حزبية دون التمهيد لها في المدارس والجامعات والمنازل والمعاملات اليومية، لذلك نحن أمام منظومة متكاملة من الإصلاحات جزء منها تشريعية والآخر إصلاح الإدارة الحكومية التي أصابها “الضعف والتشتت أحيانا”، وعليه لابد من تطوير الجهاز الحكومي بحيث يكون قادراً على تلبية احتياجات المواطنين وخدمة الإدارة الكلية للدولة.وفيما يتعلق بالإعلام، كشف الشبول أن هناك مشاريع لتدريب الناطقين الإعلاميين وتطوير الإعلام سترى النور قريباً.وقال: إنه لابد من النظر إلى حال الاعلام اليوم الذي يمر في ظروف اقتصادية صعبة وتراجع لسوق الإعلام ومدى أثر منصات التواصل الاجتماعي المباشر على لغة الخطاب الإعلامي، فجميع هذه القضايا لابد من دراستها بمشاركة القطاع كاملاً في دراسة هذه المظاهر وصولا إلى مخاطبة المواطن الأردني بما يليق.