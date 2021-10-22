الأردن: السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف هو السلام المبني على حل الدولتين



الوكيل الاخباري - أكّد المندوب الدائم للأردن في الأمم المتحدة، محمود الحمود، الجمعة، أن "موقف الأردن ثابت إزاء القضية الفلسطينية وحل الدولتين".



وقال الحمود، أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)،، إنّ "السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف هو السلام المبني على حل الدولتين، الذي يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".



وأضاف، أنّ "الحرب على قطاع غزة في أيار من العام الحالي ذكرتنا بأن الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر".

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