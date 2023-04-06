الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 03:06 م

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

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الوكيل الإخباري - قال وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنه لا يوجد أي حالة احتكار لمادة الدجاج في الأسواق، و عدم الإخلال بالسوق وطرح الكميات المعتادة.اضافة اعلان


وبينت الوزارة أن فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع تخفيض المنتجين لكميات الدجاج الموردة إلى بعض المحال التجارية رغم ارتفاع الطلب.

وبينت أنها حررت فرق التفتيش في الوزارة 1500 مخالفة تموينية منذ بداية العام الحالي، منها 62؛ لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج.

وقالت الوزارة، إنّها تتابع شكاوى ترد وخاصة ما يتعلق بوفرة الدجاج، مؤكدة أهمية تلبية احتياجات السوق، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

 




 

 


 

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