الحكومة : لا نية لإغلاق المدارس



الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، الاثنين، أن الدولة ستوفر مطعوم الانفلونزا الموسمية مجانا لبعض الفئات مثل الكوادر الصحية والمصابين بالأمراض المزمنة وهذا أمر متبع كل عام، مشيرا إلى أن مطعوم الأنفلونزا سيصل في تشرين أول المقبل.



وقال إن العام الماضي جرى احضار 286 ألف جرعة لمطعوم الانفلونزا بقي جزء لم يستخدم منها.



وحول المدارس قال البلبيسي، بأنه لا نية لإغلاق المدارس، وأن هناك ارتفاع “بسيط جدا”بأعداد الإصابات في المدارس.

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