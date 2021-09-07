الثلاثاء 07-09-2021
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تنويه بشأن تلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الثلاثاء، 07-09-2021 01:48 م

تنويه بشأن تلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

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الوكيل الاخباري - اكدت مصادر في وزارة الصحة ان مؤسسة الغذاء والدواء لم تعتمد مطعوم سينوفارم الصيني لمن هم أقل من 17 عاما، لعدم وجود دراسات كافية لهذه الفئة، مشيرة الى ان عدداً من الأهالي راجعوا الوزارة بخصوص رغبتهم بتطعيم ابنائهم المطعوم الصيني، إلا ان هذا الموضوع لم يطرح او يدرس لغاية اللحظة.

وكانت وزارة الصحة خفضت سن التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة إلى عُمر 12 سنة اعتبارا من 25 تموز الماضي وبدون موعد مسبق، وأوضحت أن التطعيم سيكون اختيارياً وبمطعوم فايزر تحديداً للفئة العمرية أقل من 18 سنة وبموافقة ولي الأمر.

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