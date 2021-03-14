الحمود: من لا تتوفر لديه الإرادة فليتنحى

الوكيل الاخباري -

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أكد العين فاضل الحمود أن الأردن في حرب مع عدو خفي، وما تم اعداده من عدة ليس كما كان يصور لنا.وقال الحمود خلال استضافته والوزير الاسبق ياسين الحسبان، في برنامج هذا المساء الذي يبث عبر التلفزيون الأردني "نرجو أن يكون القادم مكشوف للمواطن ليكون خير عضد للحكومات".وأضاف مدير الأمن العام السابق الحمود، أن الأردن منذ 100 عام مر بالعديد من الصعوبات والتحديات وخلق وسط النار ولم يحترق، وسيبقى صامدا إن شاء الله.وأكد الحمود، "إذا الإرادة ليست موجودة لدى البعض فليتنحوا، وليس من المعيب ان تقول غير قادر ولكن عليك ان تتنحى".