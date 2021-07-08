الحنيطي يفتتح دورة الدفاع الوطني رقم 19

الوكيل الاخباري -

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افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بحضور رئيس أركان الدفاع للجيش البريطاني الجنرال سير نيكولاس كارتر، اليوم الخميس، دورة الدفاع الوطني رقم 19 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب رقم 5 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من موظفي مؤسسات الدولة المختلفة، وضباط من الدول الشقيقة والصديقة.وبين اللواء الركن الحنيطي، أهمية دورة الدفاع الوطني وبرنامج استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب في تأهيل نخب فكرية عسكرية ومدنية ذات رؤى استراتيجية قادرة على احداث تغيير ايجابي في مختلف المواقع القيادية، كما ونقل للمشاركين في الدورة تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، متمنياً لهم التوفيق خلال التحاقهم بهذا الصرح العلمي العسكري المميز.