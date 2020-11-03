الحنيطي يلقي كلمة خلال الاجتماع السنوي الافتراضي لجمعية الجيش الأميركي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي أن الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني في كولورادو منذ 16 عاماً لا تزال قوية جداً.

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وأوضح في كلمته امس الاثنين، خلال الاجتماع السنوي المرئي لجمعية الجيش الأميركي حول الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني لولاية كولورادو، أن العلاقة مع الحرس الوطني في كولورادو مبنية على أهداف مشتركة والاهتمام والفهم المتبادل والاحترام، مضيفاً "لقد أصبحنا عائلة تعمل مع بعضها من أجل نشر السلام والأمان في جميع أنحاء المنطقة".



وقال اللواء الركن الحنيطي "لقد عملنا على زيادة قدرتنا القتالية والمواءمة العملياتية مع الولايات المتحدة الأميركية ومع شركائنا في التحالف"، مضيفاً أن "الأسطول الـ16 يعتبر واحداً من أفضل الأساطيل في المنطقة التي تساهم في عمليات الطيران التي تدعم القتال ضد داعش".



وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أنه وبعد إثبات القدرة على المواءمة مع حرس كولورادو الوطني، حلق أفراد الطاقم من كلا البلدين كطاقم مشترك خلال التدريب، مؤكداً أن الأردن وولاية كولورادو تعملان جنباً إلى جنب بالتعاون مع وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأميركية للتصدي لأسلحة الدمار الشامل.



وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة الأردنية متميزة في مجال التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية، مشيراً إلى أن فريق التدريب المتنقل للحرس الوطني في كولورادو قام بمساعدة الأردن بإنشاء برنامج فعّال لمواجهة أسلحة الدمار الشامل.



ونوه اللواء الركن الحنيطي إلى أن مختبر التحقق الكيماوي المتنقل وبفرق الاستجابة السريعة الخاصة به أثبت فاعليته في إزالة التلوث خلال جائحة كورونا عن طريق إبطاء انتشار الفيروس على الحدود، مؤكداً أن مركز القيادة والخبراء في وحدة الدعم الكيميائي يعملون بانتظام مع فريق الدعم المدني في كولورادو من خلال حزمة استجابة محسنة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.



وختم رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمته بقوله "نتطلع إلى التعاون المستمر في المستقبل بين بلدينا العظيمين".

المصدر - بترا



