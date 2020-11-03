الثلاثاء 03-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

الحنيطي يلقي كلمة خلال الاجتماع السنوي الافتراضي لجمعية الجيش الأميركي

ديوان الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي

اصابة رئيس بلدية كفرنجة بفيروس كورونا واغلاق مبنى البلدية امام المراجعين

خلال 24 ساعة ... ضبط 1166 مخالفاً لاوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : عشرات المصابين بكورونا يتلقون العلاج لدينا

الحموري للوكيل : وزارة الصحة ترغب بالتعاقد مع كوادر من القطاع الخاص لسد النقص

خلال 24 ساعة من الامطار ... العقبة تسجل 7 ملم والارصاد تبشر بالقادم

وزير التربية والتعليم للوكيل : لا تغيير على موعد الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم العالي تعتذر عن استقبال المراجعين لمدة ٢٤ بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا




الثلاثاء، 03-11-2020 03:19 ص

الحنيطي يلقي كلمة خلال الاجتماع السنوي الافتراضي لجمعية الجيش الأميركي

9cc67432-3869-4faa-8bd2-9997b9f07e83


الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي أن الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني في كولورادو منذ 16 عاماً لا تزال قوية جداً.

اضافة اعلان

وأوضح في كلمته امس الاثنين، خلال الاجتماع السنوي المرئي لجمعية الجيش الأميركي حول الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية والحرس الوطني لولاية كولورادو، أن العلاقة مع الحرس الوطني في كولورادو مبنية على أهداف مشتركة والاهتمام والفهم المتبادل والاحترام، مضيفاً "لقد أصبحنا عائلة تعمل مع بعضها من أجل نشر السلام والأمان في جميع أنحاء المنطقة".


وقال اللواء الركن الحنيطي "لقد عملنا على زيادة قدرتنا القتالية والمواءمة العملياتية مع الولايات المتحدة الأميركية ومع شركائنا في التحالف"، مضيفاً أن "الأسطول الـ16 يعتبر واحداً من أفضل الأساطيل في المنطقة التي تساهم في عمليات الطيران التي تدعم القتال ضد داعش".


وأشار اللواء الركن الحنيطي إلى أنه وبعد إثبات القدرة على المواءمة مع حرس كولورادو الوطني، حلق أفراد الطاقم من كلا البلدين كطاقم مشترك خلال التدريب، مؤكداً أن الأردن وولاية كولورادو تعملان جنباً إلى جنب بالتعاون مع وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأميركية للتصدي لأسلحة الدمار الشامل.


وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات المسلحة الأردنية متميزة في مجال التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية النووية، مشيراً إلى أن فريق التدريب المتنقل للحرس الوطني في كولورادو قام بمساعدة الأردن بإنشاء برنامج فعّال لمواجهة أسلحة الدمار الشامل.


ونوه اللواء الركن الحنيطي إلى أن مختبر التحقق الكيماوي المتنقل وبفرق الاستجابة السريعة الخاصة به أثبت فاعليته في إزالة التلوث خلال جائحة كورونا عن طريق إبطاء انتشار الفيروس على الحدود، مؤكداً أن مركز القيادة والخبراء في وحدة الدعم الكيميائي يعملون بانتظام مع فريق الدعم المدني في كولورادو من خلال حزمة استجابة محسنة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.  


وختم رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمته بقوله "نتطلع إلى التعاون المستمر في المستقبل بين بلدينا العظيمين".

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7da1f308-0690-4604-baba-62cf5494adf6

توضيحات هامة من سلطة العقبة الخاصة حول تطبيق قرار الحظر

مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية- تصوير_ ساهر قدارة)

ديوان الخدمة المدنية يتوقف عن استقبال المراجعين اليوم في المقر الرئيسي

94129341_876940199436735_4224447639556456448_o

اصابة رئيس بلدية كفرنجة بفيروس كورونا واغلاق مبنى البلدية امام المراجعين

baa858ac-4200-4d1c-9d82-ed9a41db5633

خلال 24 ساعة ... ضبط 1166 مخالفاً لاوامر الدفاع المتعلقة بارتداء الكمامة

8202023201143275320552

مدير مركز الحسين للسرطان يوضح للوكيل : عشرات المصابين بكورونا يتلقون العلاج لدينا

cb281af5-1d6c-4949-a9fd-ff7103756825

الحموري للوكيل : وزارة الصحة ترغب بالتعاقد مع كوادر من القطاع الخاص لسد النقص