الحنيفات : إعفاء 200 بند من مدخلات الإنتاج النباتي المستوردة من بدل الخدمات

الوكيل الإخباري - اتخذ وزير الزراعة خالد الحنيفات اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة المزارعين وقطاع الصناعات الزراعية لمواجهة الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة الأزمات الدولية المختلفة .

اضافة اعلان



وبين الحنيفات أنه تم إعادة النظر بـ200 بند من بدل الخدمات والتي تتقاضاها الوزارة على المنتجات الزراعية والمواد الأولية حيث تم إعفاء مدخلات الإنتاج النباتي للأغراض الصناعية من بدل الخدمات بصورة كاملة وأضاف أن القرارات طالت رسوم فحص المختبرات للمنتجات بأنواعها سواء المستوردة او المصدرة ووصلت هذه التخفيضات الى 50% من بدل الخدمات الزراعية .



وأشار الحنيفات أن هذه القرارات ستساعد على ارتفاع نسبة الصادرات الأردنية للأسواق العالمية من المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الأمر الذي يخدم المزارعين بالدرجة الاولى والاقتصاد الوطني بشكل عام .

