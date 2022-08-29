الحنيفات: القطاع الزراعي الركيزة الرئيسة للأمن الغذائي

الوكيل الإخباري - بدأت الحكومة في تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي بالتشارك مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية من بعض الدول، وفقا لوزير الزراعة، خالد الحنيفات.

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وقال الحنيفات إنّ تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي نتج عنه مأسسة الأمن الغذائي في الأردن من خلال السير في إنشاء المركز الأعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ حيث حسن موقع الأردن على المؤشرات الدولية في الأمن الغذائي.



وأضاف، أنّ القطاع الزراعي الركيزة الرئيسة للأمن الغذائي، وفي الدول التي تعاني من التحديات المائية كالأردن يزداد مشاركة القطاع الخاص الصناعي والتجاري في توفير الغذاء واستدامته.



وبين، أن الأردن عانى من الأزمات الممتدة على مدى 100 عام؛ والناجمة عن العنف في الإقليم والهجرات القصرية للبشر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تشكل عامل ضغط آخر على الإنتاج الموجه للغذاء ثم جائحة كورونا وأثرها الكبير على الإنتاجية الزراعية وأثرها الواضح على سلاسل التوريد من ثم الأزمة الأوكرانية – الروسية سواء في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقصة وارتفاع الكلف المرتبطة في الشحن وارتفاع أسعار البترول.



ولفت الحنيفات، إلى أن جميع التأثيرات دفعت الأردن إلى التكيف مع المتغيرات والتأثيرات المستقبلية لتحديات من خلال الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الغذاء للمقيمين على الأراضي الأردنية بجودة عالية وسعر مقبول بالرغم من أثر التضخم المستورد على السلع كافة.