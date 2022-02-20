الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسمح لمصابي كورونا بالذهاب إلى العمل واستخدام المتاجر ووسائل النقل العام

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

بلينكن: كل المؤشرات تدل على أن روسيا "على وشك" غزو أوكرانيا

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

البرلمان العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية

بريطانيا تسجل 74 وفاة و 25696 إصابة بفيروس كورونا

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

الاعلام النيابية تستنكر عرض فيلم بطلته مجندة إسرائيلية دعت زملاءها لقتل أطفال غزة

172 مليون دينار عائدات قطاع السياحة خلال الشهر الأول من العام الحالي

الأحد، 20-02-2022 05:53 م

الحنيفات: قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة

w


الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من الوزارة.

وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية المهندس محمد شاهين، أن القطاع يحظى بعناية الوزارة واهتمامها عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب قطاعات ريادية أخرى تشهد توسعا كبيرا خاصة بعد إيجاد التمويل من خلال الاقراض الزراعي، مشيرا إلى تخصيص 10 ملايين دينار لمنحها قروضا بدون فوائد للمشاريع الريادية إضافة إلى 5 ملايين دينار للشباب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22022209234127855620

التعليم العالي : 13243 طلبا للقبول الموحد

348e9b9371563eb78418b31f3def37f8

توصية بإحالة مخالفات في "الأردنية والهاشمية ومؤتة والتكنولوجيا" لمكافحة الفساد

120221395856272938237

خرفان يبحث مع الأونروا تعزيز عمل المؤسسات المجتمعية في المخيمات

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا لأيام الأسبوع باستثناء الجمعة - اسماء

62125e252cd38

مركز الأمن السيبراني يعلّق على ادعاءات مواطنين بتعرض هواتفهم للاختراق عبر "بيغاسوس"

Screenshot_2

مركز الأمن السيبراني: دول ومجموعات إرهابية تقف وراء الهجمات السيبرانية على الأردن

أخبار متعلقة
FMCuUhkXsAItrqs

الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية - صور

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتفقد عددا من المشاريع الزراعية الريادية في الطفيلة

fffff

الحنيفات يشيد بعلاقات الأردن مع هنغاريا

09d2b7e0031153dc302dfce1561a1193

أسعار الخضار والفواكه تواصل ارتفاعها وهذه الأصناف الأكثر ارتفاعاً - أرقام

89786759

اعتداءات متكررة على الثروة الحرجية غرب إربد

0L5A9533

تجارة عمان: رسالة الملك تؤكد قدرة البلاد على النهوض