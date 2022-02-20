الحنيفات: قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، أن قطاع الاستزراع السمكي يحظى باهتمام واسع من الوزارة.



وأضاف خلال لقائه اليوم في مكتبه رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية المهندس محمد شاهين، أن القطاع يحظى بعناية الوزارة واهتمامها عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب قطاعات ريادية أخرى تشهد توسعا كبيرا خاصة بعد إيجاد التمويل من خلال الاقراض الزراعي، مشيرا إلى تخصيص 10 ملايين دينار لمنحها قروضا بدون فوائد للمشاريع الريادية إضافة إلى 5 ملايين دينار للشباب.

اضافة اعلان