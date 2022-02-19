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السبت، 19-02-2022 05:34 م

وزير الزراعة يتفقد عددا من المشاريع الزراعية الريادية في الطفيلة

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، عددا من المشاريع الريادية في قصبة الطفيلة ولواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.

واطلع على واقع المشاريع التي تنفذ على أطراف "سد التنور"، ومنها مشروع يحتوي على 17 بيتا بلاستيكيا وزجاجيا ويتدرب فيه 51 مهندسا زراعيا في برنامج تأهيلي على الزراعات المائية والزراعات المحمية.

وزار الحنيفات، خلال جولته، مشروع "الاستزراع السمكي" الممول من الإقراض الزراعي في منطقة "البربيطة"، ومشروع "صناعات غذائية" لسيدات في منطقة "غرندل" الممول أيضا من الإقراض الزراعي ضمن برنامج التنمية الريفية وتمكين المرأة، إلى جانب مشروع لوزارة الزراعة لتحريج 15 دونما في منطقة بصيرا لتكون حديقة للمنطقة.

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