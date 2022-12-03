السبت 03-12-2022
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السبت، 03-12-2022 09:29 ص

الحنيفات يرعى حفل اختتام دورة المجلس الدولي للزيتون رقم 116 في اسبانيا

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة ورئيس المجلس الدولي للزيتون المهندس خالد الحنيفات اليوم السبت، وزير الزراعة الإسباني لويس بلانس، حيث أكد الحنيفات على عمق العلاقات الأردنية الإسبانية والعلاقات الأوروبية الأردنية.

وأشار الحنيفات خلال اللقاء الذي جاء على هامش حفل اختتام دورة المجلس الدولي للزيتون رقم ١١٦ الذي انطلق في اسبانيا برئاسة الأردن، إلى الدور الكبير لإسبانيا من خلال موقعها الذي يربط أوروبا بأمركيا الجنوبية وأفريقيا، وتطرق إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجالات تقنيات وتكنولوجيا توفير المياه والري.

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كما التقى الحنيفات وزير الزراعة التونسي محمود الياس وتم التأكيد على ضرورة التغلب على أي معوقات للتبادل التجاري بين البلدين وخاصة في مجال تسجيل المبيدات والاسمدة والبذور من خلال اتفاقية تساعد في انسياب السلع بين البلدين.

 




 

 


 

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