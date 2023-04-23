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الأحد، 23-04-2023 10:53 م

الخارجية: إقلاع 4 طائرات من السودان للأردن تحمل 343 اردنيا

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وبتوجيهات ملكية سامية أقلعت قبل قليل أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيق متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان، تحمل على متنها 343 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من الأشقاء في دولة فلسطين وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وكان في وداع طائرات سلاح الجو الملكي الأردني التي أقلعت من مطار بورتسودان الدولي، السفير الأردني في الخرطوم الدكتور سائد الردايدة وطاقم السفارة الذين رافقوهم منذ بداية رحلة الإجلاء، أمس من الخرطوم وحتى وصولهم اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي، ضمن خطة إجلاء عملت الوزارة ووزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على إعدادها وتنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق.

وكانت قد أقلعت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، صباح اليوم من عمّان، يرافقها وفد من دبلوماسيي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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