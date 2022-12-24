الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الوزارة تتابع وفاة سيدة واصابة 6 آخرين من عائلتها في السعودية بحادث سير بعد آداء مناسك العمرة. اضافة اعلان





وأكدت لـ "الوكيل الإخباري" أن الخارجية تنتظر التقارير الطبية للمصابين الذين يرقدون على سرير الشفاء.





من جهته أكد شقيق المتوفاة لـ "الوكيل الاخباري" إن شقيقته توفيت بعد آداء مناسك العمرة وفي طريقها للعودة إلى الأردن بحادث سير برفقة زوجها و 5 أبناء لها.





وأضاف أن ابنائها وزوجها يرقدون على سرير الشفاء اثر تعرضهم للاصابة واثنين منهم بحالة حرجة.



وحول نقل جثمان شقيقته أوضح أن سبب التأخر في نقله أن السلطات السعودية في عطلة نهاية الأسبوع ويوم غد الاحد سيتم تحديد الموعد المؤكد ليتمكنوا من دفنها في مسقط رأسها بمحافظة إربد.





وتوفيت سيدة وأصيب 6 آخرون من عائلة أردنية، يوم الخميس ، جراء حادث سير في السعودية، وذلك أثناء قدومهم من دولة قطر لأداء مناسك العمرة



وبين ان العائلة مستقرة في دولة قطر وذلك لطبيعة عمل الزوج هناك، ويتوجهون إلى الأردن في الاجازات.